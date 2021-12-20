В центре у КПП "Брузги" на границе с Польшей находятся около 600 мигрантов

МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Около 600 мигрантов продолжают находиться в транспортно-логистическом центре (ТЛЦ) у пропускного пункта "Брузги" на белорусско-польской границе, сообщил журналистам член Совета Республики Национального собрания Белоруссии Игорь Гедич.

"На сегодня порядка 600 беженцев находятся в ТЛЦ "Бремино-Брузги", 40% из которых - женщины и дети, - сказал сенатор, слова которого приводит в понедельник издание "СБ. Беларусь сегодня". - Все они до сих пор надеются попасть в страны Евросоюза. Надежду в них вселяет и то, что семь немецких городов заявили о готовности принять беженцев у себя".

По его словам, на территории кризисного центра работают стационарный медпункт, баня, осуществляется подвоз трехразового питания. Сенатор также добавил, что за сутки за медицинской помощью обратились около 100 человек, на стационарном лечении находятся три ребенка и трое взрослых, их состояние удовлетворительное.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился в ноябре. Тогда несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые попытались прорваться на территорию Польши через заграждение из колючей проволоки. После около 2 тыс. человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы. При этом, по данным белорусских властей, на территории страны, кроме приграничной зоны, находились от 2 тыс. до 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока. Часть мигрантов возвращается из Белоруссии на родину эвакуационными рейсами. Сообщалось, что всего за это время в Ирак смогли улететь более 3,5 тыс. человек.