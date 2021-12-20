Собянин наградил лауреатов премии "Крылья аиста"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил горожан в рамках премии "Крылья аиста" за вклад в семейное устройство детей-сирот.

"В Москве, в огромном городе, много детей, которые попадают в самые сложные ситуации, порой становятся сиротами, и им, конечно, требуется огромное внимание со стороны профессиональных организаций, которые этим занимаются. Людей, которые готовы взять в свои семьи этих детей. Благотворителей, меценатов, которые жертвуют своими деньгами, ресурсами, своим временем, чтобы помочь", - сказал мэр в ходе церемонии награждения.

"Здесь сидят люди, которые занимаются воспитанием чужих, казалось бы, детей, которые стали им родными. И дети находят в вас новую семью, новых родителей, и, конечно, они не чувствуют себя обделенными. Это очень важно. Огромное спасибо вам от всех москвичей и детей, попавших в такие ситуации", - подчеркнул Собянин.

Он отметил, что столичные власти старались как можно меньше создавать ситуаций, когда суды принимали решения о лишении родительских прав. Если это происходило, помощь семьям продолжалась. Также шел процесс выявления и профилактики подобных семей, что принесло результат.

Тем не менее, по словам мэра, в городе остаются сироты, которым необходима помощь. Власти размещают их в специальных учреждениях, но важнее вернуть таких детей в семьи. "В Москве много проектов мирового уровня. Но есть вещи, которые не укладываются в статистику, - отношение к детям, особенно к тем, кто попали в трудную жизненную ситуацию, и здесь все измеряется сердцем и душой тех людей, которые занимаются решением этой проблемы", - сказал Собянин.

О премии

Как уточняет пресс-служба столичной мэрии, цель премии "Крылья аиста" - выражение общественного признания гражданам и организациям, внесшим особый вклад в развитие семейного устройства сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Премия вручается с 2014 года, за все время ее лауреатами стали 18 семей, 19 общественных и культурных деятелей, 31 организация. В текущем году премия присуждена в трех номинациях: "Лучшая семья года", "Лучшая организация года" и "Лучший меценат года".

В 2010-2021 гг. число сирот, проживающих в интернатных учреждениях города Москвы, сократилось в 3,4 раза - с 4 371 ребенка до 1 289 детей. Одновременно количество сирот, воспитывающихся в семьях, увеличилось на 44,5% - с 12 665 детей до 18 303.

Снижение остроты проблемы было обеспечено за счет внедрения новой модели профилактики социального сиротства и семейного устройства детей-сирот, включающей в себя своевременное выявление неблагополучных семей и оказание им помощи, продолжение работы с такими семьями в случае лишения их родительских прав, преобразование детских домов в центры содействия семейному воспитанию, поиск, обучение и поддержка граждан, желающих взять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и другое.

В рамках новой модели в Москве функционируют 35 школ приемных родителей и 46 организаций, осуществляющих сопровождение замещающих семей. Также с 1 января 2022 года принято решение о увеличении городских пособий и выплат на детей-сирот на 4,8%.