Кратковременное похолодание с 20-градусными морозами придет в регионы ПФО

ТАСС, 20 декабря. Резкое понижение температуры воздуха произойдет в середине недели в большинстве регионов Приволжского федерального округа. Местами столбики термометров опустятся ниже минус 25 градусов, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В начале недели характер погодных условий в Приволжском федеральном округе будет определяться обширным циклоном, центр которого будет располагаться во вторник над регионами Верхней Волги - Нижний Новгород, Киров, Казань. В среду он сместится в Пермский край, а в тыловой части этого циклона начнет поступать холодный воздух, поэтому температура будет понижаться. Морозная погода сохранится как минимум до пятницы. Однако уже к выходным с запада в Приволжской федеральный округ придет теплый воздух, который сформировался над Атлантикой, температура вновь повысится", - сказал он.

Понижение температуры будет резким, уточнил Синенков. В Нижнем Новгороде к вечеру вторника столбики термометров опустятся до минус 20 градусов, а в среду днем ожидается до минус 23-25 градусов. В Кирове морозы в 20-25 градусов сохранятся до конца пятницы, а в Перми продержатся до конца субботы. В Казани пик холодов придется на четверг, прогнозируется до минус 27 градусов. В Пензе и Самаре около минус 25 градусов ожидается в пятницу. В Уфе температура понизится ниже минус 20 градусов к субботе. В морозные дни будет погода с прояснениями и без существенных осадков.

Похолодание будет непродолжительным и к выходным температура в большинстве регионов повысится до минус пяти градусов, полагает Синенков. Потепление будет сопровождаться снегопадами продолжительностью около суток и более. Местами, по данным "Фобос", осадки будут слабыми, но и они способны увеличить снежный покров на 5-7 см.

Борьба со снегопадами

Снег, который идет в регионах ПФО, Синенков охарактеризовал как неинтенсивный и кратковременный. Но и эти осадки доставили немало проблем жителям, коммунальным и дорожным службам. В Чебоксарах привел к образованию сугробов. Заметены уличные лестницы, остановки и тротуары. Автомобили буксуют, водители вооружились лопатами, передает корреспондент ТАСС.

В Казани из-за снежной погоды образовались девятибалльные пробки. По данным мэрии, на уборку улиц от снега вышли 518 дорожных рабочих и 298 единиц специальной техники. Им удалось вывезти свыше 2 тыс. тонн снега. Круглосуточно работают службы Саратова, где за сутки израсходовали 620 тонн реагентов против гололедицы. Улицы Самары в выходные расчищали более 170 единиц техники и почти 2,5 тыс. рабочих. А чтобы убрать снег во дворах Оренбурга на работу в понедельник вышли около тысячи дворников.

В Пензенской и Самарской областях в понедельник погода ухудшится, МЧС предупредило о желтом уровне погодной опасности. По данным Пензенского центра по гидрометеорологии, ожидается сильный снег, местами метель с порывами юго-западного ветра до 15-18 м/с, на дорогах - гололедица. Водителей Самарской области предупредили о снежных заносах, налипании снега на юге региона. Синоптики соседнего Оренбурга сообщили о снежном накате.

Красивая зима

Пока часть жителей ПФО пробирается сквозь сугробы и нервничает в пробках, другие наслаждаются погодой. В Самаре, передает корр. ТАСС, жители вышли на прогулки в парки и на городские площади, где установлены новогодние ели. На снег любуются жители Оренбурга и Нижнего Новгорода, выкладывая в соцсетях фото елок и сосен. Подборка заснеженного Оренбурга появилась в Instagram губернатора области Дениса Паслера, красоту леса в Саратовской области и Татарстане показали губернатор Валерий Радаев и глава республики Рустам Минниханов, видео снегопада в Удмуртии выложил глава республики Александр Бречалов.

В Перми завершается обустройство ледовых объектов. Снежная, но теплая погода позволила установить там ледовые скульптуры "Книга Джунглей". В течение недели для жителей, как обещают в мэрии, откроется бесплатный каток на набережной.