Нижегородские власти продлили самоизоляцию для беременных и удаленку для 30% работников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Самоизоляция для беременных и удаленный режим работы для 30% сотрудников компаний продлены в Нижегородской области до 31 января 2022 года, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Режим самоизоляции для беременных продлен до 31 января 2022 года. Также продлевается до 31 января 2022 года срок, на который работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников", - уточняется в сообщении.

Кроме того, сокращен срок действия результатов ПЦР-тестов на ковид с 72 до 48 часов.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области выявлено почти 227 тыс. случаев заражения коронавирусом, 200,4 тыс. человек выздоровели, 9,5 тыс. умерли. В регионе действует масочный режим, введена обязательная вакцинация в ряде социально значимых сфер.