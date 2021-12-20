Вакцинация бездомных от коронавируса состоялась на площадке "Ночлежки" в Москве

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса для бездомных людей провели в понедельник на площадке благотворительной организации "Ночлежка" в Москве. Всего в рамках мероприятия прививку сделали 15 человек, сообщила в понедельник ТАСС директор московского филиала "Ночлежки" Дарья Байбакова.

"На нашей площадке сегодня проходила вакцинация для бездомных людей. Организаторами мероприятия выступили столичный департамент здравоохранения и департамент труда и социальной защиты населения. К нам приезжала выездная медицинская бригада, у них было всего 15 вакцин, соответственно, прививку смогли сделать только 15 человек, большая часть из них - мужчины", - сказала Байбакова.

Она добавила, что прививали бездомных людей вакциной "Спутник лайт". Каждому, кто сделал прививку, врачи выдали парацетамол на случай, если у человека поднимется температура. Помимо этого, каждый из них имеет право остаться до вечера в "Ночлежке", а затем, при необходимости, обратиться за помощью к дежурному, который работает там круглосуточно.

"Очень здорово, что именно эту вакцину выделили для нас, потому что для бездомного человека приходить несколько раз трудно. Многие из них уезжают на заработки <...>. Такое мероприятие - это только первый, но важный шаг на пути доступности вакцинации для бездомных. Сегодня прививку смогли сделать только те, у кого был паспорт, но у многих наших клиентов паспортов нет, так как, живя на улице, сохранить документы практически невозможно. Поэтому важно, чтобы была возможность сделать прививку тем, у кого нет паспорта, но есть какой-либо другой документ или вообще нет документов", - уточнила Байбакова.

По ее словам, такие мероприятия, возможно, будут проходить на площадке "Ночлежки" в дальнейшем.

"Мы надеемся, что это была не разовая акция, и мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы и дальше такие мероприятия проходили. Пока у нас точной информации о дальнейшем проведении вакцинации на площадке "Ночлежки" у нас нет. Я думаю, что коллегам из правительства Москвы было важно сначала посмотреть, как это все пройдет и будет ли востребовано у бездомных. И желающих было много. Я надеюсь, что мы продолжим проводить вакцинацию, ведь любой человек должен иметь возможность сохранить жизнь и здоровье независимо от наличия документов", - сказала Байбакова.