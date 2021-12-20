Адыгее выделили более 1,3 млрд рублей на строительство трех новых школ

МАЙКОП, 20 декабря. /ТАСС/. Адыгея получит свыше 1,3 млрд рублей в 2023 году на строительство трех новых школ в Тахтамукайском районе, расположенном в непосредственной близости от города-миллионника Краснодара, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

"В связи с ростом числа обучающихся Республике Адыгея будет выделено 1 336 630,0 тыс. рублей в 2023 году на строительство трех школ. Решение о выделении средств было принято после одобрения комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований", - говорится в сообщении.

Власти Адыгеи планируют построить пять новых школ до конца 2024 года, в рамках реализации национальных проектов за последние три года в регионе были построены четыре школы более чем на 3,4 тыс. ученических мест. Строительство новых школ позволит уйти от двухсменного обучения в регионе. Сейчас во вторую смену в Адыгее обучаются около 10 тыс. детей.

В частности, четыре школы в ближайшие два года построят в Тахтамукайском районе, который граничит с Краснодаром, а также одну в республиканском центре Адыгеи - Майкопе, где также наиболее высокая в регионе плотность населения.

"Руководство Адыгеи реализует масштабную программу строительства новых школ, оснащенных по самым современным стандартам, последовательно решает проблему с обучением в две смены, выполняя поставленные президентом России задачи. Мы с руководством республики и при поддержке "Единой России" будем продолжать добиваться выделения федеральной поддержки для решения в республике проблемы нехватки мест для школьников", - цитирует пресс-служба депутата Госдумы от Республики Адыгея, члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислава Резника.