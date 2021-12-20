Более 750 катков планируют открыть в этом году в Подмосковье

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. В Московской области в текущем зимнем сезоне планируют открыть 755 катков, из них около 40% уже доступны для посетителей, сообщил в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

"В текущем сезоне будет залито 755 катков, 577 из них на хоккейных коробках, 93 - это открытые площадки и пространства - речь о парках, скверах, набережных, 46 универсальных площадок и 39 - на стадионах", - сказал Абаренов.

Он добавил, что около 340 катков оснащены раздевалками, почти в 200 имеется пункт проката коньков. В настоящее время в Подмосковье уже залито 305 площадок, а полностью все катки будут готовы к 27 декабря.

"Впервые мы попробовали практику совместно с Красногорском, с министерством образования <...> на школьном стадионе установили искусственный каток, и сегодня данный каток работает по QR-кодам, чтобы очереди не было. <...> С 10 по 19 декабря уже более 8 тыс. посещений. Сейчас эту практику уже подхватил и Ленинский округ", - рассказал Абаренов.