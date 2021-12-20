Филиалы петербургского центра реабилитации от алкоголизма могут появиться в регионах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Филиалы благотворительного петербургского центра реабилитации от алкоголизма "Дом надежды на Горе" могут появиться в нескольких городах России к 2022 году. Об этом на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС рассказала исполнительный директор Дома надежды на Горе Татьяна Кондакова.

"Мы планируем разослать наши предложения в регионы. Сейчас ведем переговоры с Крымом, Калининградом и еще думаем в какой город направить на Дальний Восток, предложения мы разошлем в администрации городов, в этих во всех городах есть наши выпускники, которые знают программу, которые могут приехать на обучение. Мы это запланировали на 2022 год", - сказала она.

Председатель попечительского совета "Дома надежды на Горе", художник Дмитрий Шагин также добавил, что выпускники дома есть практически в каждом городе страны, поскольку это первый и старейший реабилитационный центр России. У них есть свои группы взаимопомощи. Постепенно планируется подготавливать специалистов по всей стране.

Благотворительный центр реабилитации от алкоголизма существует уже 25 лет и является первым в России. На данный момент очередь из желающих получить квалификационную помощь расписана на два месяца. Ежемесячно до 30 человек смогут находиться на лечении.

Люди, поступающие в "Дом надежды на Горе", проходят 28 дневной стационарный курс реабилитации по программе "12 шагов анонимных алкоголиков". Обратиться за помощью может каждый независимо от пола, возраста, вероисповедания.

Многие известные артисты и музыканты, прежде сами отказавшиеся от употребления алкоголя, поддерживают центр, среди них музыкант Олег Гаркуша, актер Анвар Либабов, Юрий Шевчук. По их словам, важным открытием стало то, что истинные чувства легко можно выражать и без алкоголя, возвращаются детские эмоции, просто многие люди боятся это сделать, но есть и другая счастливая сторона жизни без допингов, об этом не стоит забывать.