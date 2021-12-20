Склепы и части оборонительной стены предложили сохранить в историческом парке Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Специалисты предложат для музеефикации более 60 объектов, обнаруженных в ходе раскопок на территории Южного пригорода Херсонеса, в том числе склепы, цистерны и остатки средневековой оборонительной стены. Они могут стать частью создаваемого в Севастополе историко-археологического парка, сообщила журналистам в понедельник замдиректора музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Сарапулкина.

"Для музеефикации отобраны более 60 объектов. Среди них - мощная оборонительная стена, погребальные сооружения толос и героон (обнаружены впервые в Северном Причерноморье, в последнем - мавзолее-герооне - мог быть похоронен основатель Херсонеса - прим. ТАСС), печь для обжига известняка и другие объекты", - сказала Сарапулкина.

Научный сотрудник Государственного Эрмитажа Виктор Мыц рассказал, что оборонительная стена, другие участки которой были обнаружены археологами еще в XIX веке и кладку которой они описывали как "циклопическую", была построена в Средние века. Ученые предполагают, что это может быть связано с произошедшим в Крыму землетрясением, когда были разрушены основные стены города, и нужно было обеспечить защиту на время строительства новых. Известковая печь, добавил он, является очень редкой находкой, тем более что сооружение было обнаружено практически целым.

Сарапулкина отметила, что проектировщикам предложат музеефицировать не только уникальные объекты, но и те, которые встречаются чаще: склепы, цистерны и колодцы, фрагмент дороги.

"Но большой вопрос, как именно обеспечить сохранность объекта: внутри здания или павильона, или под открытым небом; какие технологии, оборудование, сооружения, приемы использовать; как обеспечить доступ туристов и сделать объект интересным. Например, обнаружен склеп, крыша которого была разрушена в прошлом - его можно накрыть стеклом, обеспечив микроклимат, и показывать сверху. У другого склепа отсутствует боковая стенка - можно обеспечить обзор, сделать инсталляцию. В любом случае, окончательное решение пока не принято, большой вопрос по техническим возможностям - даже самые современные технологии не позволяют сохранить те или иные памятники", - отметила она.

О Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что археологи проводят раскопки на территории бывших военных частей, где через несколько лет планируется создание историко-археологического парка.