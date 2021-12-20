В Архангельской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 180,1%

ТАСС, 20 декабря. Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Архангельской области во всех возрастных группах превышен на 180,1%. За прошедшую неделю на карантин закрыты 10 детсадов и 12 общеобразовательных организаций, сообщается в понедельник на официальном сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"В Архангельской области зарегистрировано 19 226 случаев ОРВИ и 48 случаев гриппа, в том числе у детей - 11 068 случаев ОРВИ и 29 случаев гриппа, показатель заболеваемости ОРВИ всего населения составил 176,4 на 10 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 180,1%. Число госпитализированных с ОРВИ и гриппом составляет 122 человека, в том числе детей - 83", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в предэпидемический период в области привиты против гриппа вакцинами, поступившими за счет федерального бюджета, 380 920 человек. Из других источников - 44 125 человек. Всего привито против гриппа 425 045 человек, что составило 78,2% от плана (543 500) и 39,3% от общей численности населения области.

Рост заболеваемости отмечен и в соседнем Ненецком автономном округе (НАО), где, по данным Роспотребнадзора, эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в целом по населению превышен на 45,7%. Превышение заболеваемости регистрируется среди возрастных групп 3-6 лет на 13,8%, 7-14 лет - на 52,1% и 15 лет и старше - на 52,8%, сообщается в понедельник на официальном сайте регионального управления ведомства. "Для предупреждения распространения ОРВИ на территории округа приостановлен образовательный процесс в организациях дополнительного образования, культуры и спорта для детей и подростков, на дистанционное обучение переведены 55 классов школ округа, приостановлена деятельность 15 групп дошкольных образовательных учреждений", - говорится в сообщении.