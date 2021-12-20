Путин выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с последствиями тайфуна в стране

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Филиппин Родриго Дутерте в связи с трагическими последствиями тайфуна в стране.

"Примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями тайфуна, обрушившегося на центральные районы вашей страны. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме главы российского государства, опубликованной на сайте Кремля.

Метеорологическая обсерватория Гонконга 16 декабря сообщила, что 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана. Власти филиппинского региона Восточные Висайи эвакуировали более 82 тыс. жителей до удара стихии. Людей разместили в 274 эвакуационных центрах в провинциях Южный Лейте, Лейте, Самар, Восточный Самар, Северный Самар и Билиран.

Как сообщило в понедельник издание Rappler, порядка 375 человек погибли из-за последствий тайфуна "Раи" на Филиппинах. Кроме того, пострадали по меньшей мере 500 человек, еще 56 числятся пропавшими без вести. В пострадавших районах страны продолжаются восстановительные работы.