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В Карачаево-Черкесии создадут исправительный центр ФСИН

За федеральными казенными учреждениями ФСИН закрепят земельный участок площадью 3,3 тыс. кв. метров в поселке Кавказском

МОСКВА, 20 декабря./ТАСС/. Исправительный центр отдела ФСИН будет создан в поселке Кавказский, что в Карачаево-Черкесии (КЧР). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Создать федеральное казенное учреждение Исправительный центр 1 Отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Карачаево-Черкесской Республике. <…> Определить основной целью деятельности федеральных казенных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения исполнение уголовных наказаний в виде принудительных работ в Российской Федерации", - говорится в документе.

Отмечается, что за федеральными казенными учреждениями ФСИН закрепят земельный участок площадью 3,3 тыс. кв. метров в поселке Кавказском, на котором разместятся административное здание, изолятор временного содержания, различные хозобъекты и другие строения будущего исправительного центра.

Документ предписывает в трехмесячный срок утвердить устав учреждения и обеспечить его государственную регистрацию.

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