АСИ организует конкурс лучших управленческих практик в сфере детского образования

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) до конца января 2022 года принимает заявки для участия в конкурсе лучших управленческих практик, реализуемых в рамках Десятилетия детства. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе АСИ.

"Агентство стратегических инициатив (АСИ) с 20 декабря 2021 года по 31 января 2022 года принимает заявки для участия в конкурсе лучших управленческих практик, реализуемых в рамках Десятилетия детства. Участие в отборе могут принять региональные и муниципальные управленческие команды, а также команды отдельных организаций. Цель конкурса - развитие и распространение практик в сфере образования и социальной защиты детей, создание условий для повышения качества жизни семей с детьми через тиражирование лучших решений в регионах России", - говорится в сообщении.

Как отметила глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, конкурс лучших практик в области детства стал традиционным для АСИ. "Мы видим его востребованность среди региональных команд, которые готовы делиться своими наработками, а главное - перенимать успешный опыт коллег. Наша задача в рамках конкурса - это межрегиональное взаимодействие систематизировать и сделать максимально результативным", - приводится ее комментарий в сообщении.

В 2020 году АСИ получило 650 заявок из 40 субъектов. Это практики для решения вопросов, связанных с социальной защитой детей-инвалидов и детей с ОВЗ, их интеграции в общество, создания современной инфраструктуры детства. Лучшие решения опубликованы на платформе "Смартека". Отбор лучших практик проводят при поддержке Московского государственного психолого-педагогического университета. Он включает два этапа: до 10 февраля продлится техническая экспертиза заявок, с 11 февраля по 16 марта - экспертная оценка заявок на соответствие критериям отбора. Заявки принимаются в семи номинациях.