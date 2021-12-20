Сборная РФ завоевала шесть золотых медалей на Международной естественно-научной олимпиаде

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российская сборная завоевала шесть золотых медалей на 18-й Международной естественно-научной олимпиаде юниоров в Дубае. Об этом сообщается в понедельник на сайте Минпросвещения России.

"Все участники российской сборной стали обладателями золотых медалей по итогам 18-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO 2021), которая прошла в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

В олимпиаде принимали участие команды школьников не старше 15 лет - 400 ребят из более чем 70 стран мира. Российская команда выполняла задания по физике, химии и биологии на базе Московского физико-технического института (МФТИ).

"Впечатляющие достижения, которые вновь и вновь показывают российские школьники на международном уровне, красноречиво говорят о высоком качестве обучения и преподавания в нашей стране. Это в том числе касается дополнительного образования, которое открывает перед детьми широкие возможности развития в самых разных областях, включая естественные науки. Задания олимпиады были связаны сразу с тремя важными научными дисциплинами: физикой, химией и биологией", - приводятся на сайте слова министра просвещения Сергея Кравцова.