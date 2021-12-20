Медведев: экологический мониторинг в России должен осуществляться практически повсеместно

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Мониторинг выбросов и поглощения парниковых газов в России должен осуществляться практически повсеместно. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по науке и образованию.

Он предложил обсудить на заседании подготовленный проект, направленный на создание национальной системы высокоточного мониторинга и утилизации климатически активных газов.

"В России, имея в виду и ее территории, и разнообразие природных зон, экологических систем, и, конечно, большие производственные мощности, которые у нас размещены по всей территории страны, важно такой мониторинг осуществлять практически повсеместно. У нас такого мониторинга нет", - сказал Медведев.

Он пояснил, что работа ведется, но ее нельзя назвать системной: госструктуры, которые собирают информацию о состоянии окружающей среды в различных регионах, "свою деятельность очень слабо координируют", а целый ряд очень важных наблюдений ведется фрагментарно. "Это не позволяет оценить ситуацию в целом", - отметил зампред СБ РФ.

По его словам, это создает для РФ сложности при реализации экономических проектов и не позволяет российской стороне более эффективно сотрудничать с международными партнерами. "Единая национальная система мониторинга климатически активных веществ должна дать возможность получать данные, которые отвечают всем мировым стандартам", - сказал Медведев. Зампред СБ РФ отметил также важность внедрения такой системы с учетом планов введения в Европе различного рода обязанностей, которые называют "углеродным налогом".

Медведев добавил, что реализация проекта позволит также разработать рекомендации, направленные на постепенную трансформацию отраслей российской экономики. "Такая задача стоит, задача крайне непростая, ориентированная в будущее, но, очевидно, что готовиться нужно уже прямо сейчас", - сказал замглавы Совбеза. "И, конечно, речь идет об элементарном сокращении выбросов вредных веществ на территории нашей страны и, конечно, в мировом масштабе", - заключил Медведев.