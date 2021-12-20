Метели и сильные порывы ветра ожидаются в регионах Уральского федерального округа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Похолодание ожидается в регионах Уральского федерального округа в ближайшие три дня, сильнее всего похолодает в Челябинской области, а в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах значительно потеплеет. Ожидаются метели и сильные порывы ветра, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 21 декабря] облачно с прояснениями, снег, местами сильный. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката. Температура воздуха ночью на крайнем юге - минус 6, на крайнем севере - до минус 26, днем на юге - минус 1 - минус 6, на крайнем севере - минус 16 - минус 21", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. До четверга температура не изменится, возможны снег, гололедица.

В Курганской области к четвергу похолодает до минус 11 градусов в дневные часы, возможны порывы ветра до 15 м/с. В пресс-службе губернатора Курганской области отметили, что профильные службы и аварийно-восстановительные бригады готовятся к ухудшению погодных условий в регионе с 20 по 22 декабря - ожидается мокрый снег, в отдельных районах метель, возможны гололед, налипание мокрого снега на провода. Резкое похолодание ожидается в Челябинской области, к четвергу ночные температуры опустятся с минус 4 - минус 9 до минус 25 - минус 30 в горах и низинах, возможен снег, гололед, метели.

В Тюменской области днем в четверг похолодает до минус 7 - минус 12, возможны снег, метели и порывы ветра до 17 м/с. В Югре наоборот ожидается небольшое потепление с минус 30 - минус 35 до минус 15 - минус 20 в ночные часы при прояснении, ожидается метель, сильные порывы ветра до 20 м/с, снег. В Ямало-Ненецкий автономный округ метели и сильные порывы ветра до 18 м/с придут только в четверг вместе с потеплением. Во вторник в регионе местами похолодает до минус 43 в ночные часы, но уже к четвергу ночные температуры не ожидаются ниже минус 18 градусов.

Последствия непогоды

Дорожная обстановка в Екатеринбурге осложнилась в связи с сильным снегопадом и образованием гололеда после ледяного дождя. На дорогах Свердловской области последствия снегопада в воскресенье ликвидировали 429 снегоуборочных машин. Сейчас работу продолжают 350 единиц техники, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По данным челябинского Миндортранса, на региональных трассах в субботу и воскресенье днем работали 168 единиц снегоуброчной техники, они благополучно справились с последствиями снегопада.