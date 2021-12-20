Число пациентов с ковидом в стационарах Белгородской области сократилось почти на 50%

ТАСС, 20 декабря. Количество пациентов, которые проходят лечение от коронавируса в больницах Белгородской области, за прошедшие две недели сократилось почти на 50%, сообщил в понедельник оперштаб региона.

"За прошедшие две недели на 30% сократились случаи обращения пациентов на амбулаторном этапе, а в госпиталях стало меньше больных [коронавирусом] практически на 50%. В связи с этим коечный фонд еще сократили: на прием пациентов закрыли 30 коек в Алексеевской ЦРБ, 20 последних коек в Прохоровке и еще 42 койки закрыли в Волоконовке", - говорится в сообщении.

В целом к 20 декабря коечный фонд, созданный в регионе для лечения пациентов с коронавирусом, сократили с 3,6 тыс. до 1,9 тыс. коек. Как отметили в оперштабе области, в январе 2022 года также планируется возобновить плановую работу в поликлинике №6 Белгорода, перепрофилированной в ноябре 2021 года для оказания амбулаторной помощи жителям с ОРВИ и симптомами коронавируса.

По информации департамента здравоохранения региона, к 17 декабря первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 80% от общего числа взрослого населения Белгородской области. Сформировать коллективный иммунитет в области планируется в январе 2022 года - после того, как все привитые первым компонентом завершат иммунизацию.

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 79 164 случая заражения коронавирусом, отмечено 1 677 смертельных случаев. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет.