Генпрокуроры России и ОАЭ договорились о сотрудничестве надзорных ведомств двух стран

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе двухдневного визита в Абу-Даби подписал с генеральным прокурором Объединенных Арабских Эмиратов Хамадом Сейфом аль-Шамси меморандум о сотрудничестве Генпрокуратур двух стран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе российской Генеральной прокуратуры.

"Документ предусматривает в рамках юрисдикции и дружественных отношений взаимодействие между ведомствами двух стран в целях обмена опытом и укрепления сотрудничества", - сообщили в прокуратуре России. Речь идет прежде всего о сотрудничестве в таких областях, как борьба с преступлениями, связанными с использованием электронных средств и средств связи, цифровой валютой и финансовыми активами, в том числе с терроризмом и экстремизмом, легализацией преступных доходов, незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ, наркотиков, торговлей людьми, человеческими органами и тканями. Также предметом сотрудничества станут борьба с дискриминацией и разжиганием ненависти, преступлениями в сфере окружающей среды, возврат активов, полученных преступным путем.

Игорь Краснов предложил уже с 2022 года организовать совместные мероприятия на экспертном уровне по обмену опытом и лучшими практиками.

Отдельно российский генпрокурор затронул тему противодействия киберпреступности - не только использования вирусов-вымогателей, но и активности экстремистских и террористических организаций в интернете, включая даркнет, распространения контента, негативно влияющего на молодое поколение. Краснов заметил, что такой всеобъемлющий подход применялся при разработке проекта конвенции о противодействии информационной преступности, который был внесен в спецкомитет ООН. "Я был бы признателен за поддержку нашей инициативы по линии уполномоченного ведомства ОАЭ", - добавил он.

Он поздравил коллегу с избранием представителя ОАЭ на пост президента Интерпола, выразив надежду на конструктивное взаимодействие. В ходе рабочего визита в ОАЭ Краснов также обсудил вопросы сотрудничества с министром юстиции ОАЭ Абдаллой бен Султаном бен Авадом ан-Нуайми, отметив активное взаимодействие ведомств двух стран в рамках подписанных в 2014 году договоров о выдаче и взаимной правовой помощи.

В этом году исполнилось 50 лет образования Объединенных Арабских Эмиратов и установления дипломатических отношений этой страны с РФ. Игорь Краснов пригласил генпрокурора и министра юстиции ОАЭ на торжества по случаю 300-летия российской прокуратуры, которые пройдут в Москве 12 января 2022 года. В Абу-Даби он вместе с генпрокурором ОАЭ также посетил павильон России на выставке "ЭКСПО-2020".