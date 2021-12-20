В Нижегородской области в ближайшие два года создадут более 17 тыс. мест в школах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Строительство 22 новых школ, в которых будет создано 17,5 тыс. мест, завершат в ближайшие два года в Нижегородской области, сообщил в понедельник губернатор Глеб Никитин, подводя социально-экономические итоги года в регионе.

Он отметил, что рост числа детей школьного возраста с 2018 года превысил 32 тыс. "Нам нужно наращивать темпы. Если за четыре года мы ввели 14 школ на 7,6 тыс. мест, то в ближайшие два года нам предстоит ввести еще 22 новые школы уже на 17,5 тыс. мест", - сказал Никитин.

Губернатор добавил, что в 2018 году остро стояла проблема с очередями в детсады и школы, за четыре года в области введено свыше 5,5 тыс. новых мест. "А очередь для самых маленьких жителей региона в возрасте от двух месяцев до трех лет за три года сократилась почти в три раза", - сказал Никитин.

В пресс-службе правительства региона журналистам сообщили, что в 2021 году почти в 200 общеобразовательных организаций закупили новое компьютерное, мультимедийное, презентационное оборудование и программное обеспечение. Более 3,5 тыс. учителей школ, участвующих в проекте "Цифровая образовательная среда", повысили квалификацию в сфере использования в образовательном процессе нового оборудования. Более 300 школ получили доступ к цифровому образовательному контенту на платформе университета "Иннополис". В 45 муниципальных районах и городских округах области в 2021 году открыт 121 центр "Точка роста".