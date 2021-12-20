Более 2 млн человек посетили мероприятия к 800-летию Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 декабря. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода, посетили свыше 2 млн гостей, сообщил в понедельник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подводя социально-экономические итоги года в регионе.

Он напомнил, что гала-шоу к 800-летию "Начало нового" получило международную премию The Best Events Awards World. Праздник стал лучшим в категории "Культурное музыкальное и спортивное событие". "Эти и другие события позволили Нижнему Новгороду занять действительно почетное место на культурной карте страны, привлечь внимание гостей и туристов. Результаты превзошли наши самые смелые ожидания - 2 млн посетителей", - сказал Никитин.

Губернатор отметил, что в 2021 году открылось много новых городских пространств: скверы, площади, бульвары, набережные, парки. По его словам, бюджет юбилея изначально составлял 1 млрд рублей, но затем сумма увеличилась в 32 раза. "Около 6 млрд рублей - это внебюджетные средства, финансирование, которое удалось привлечь на разные проекты, в том числе инфраструктурные", - сказал Никитин.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошло более 150 мероприятий. В нее включили события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма, медиа и благотворительности.