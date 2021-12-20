Премьер Британии допустил возможность ужесточения коронавирусных мер из-за омикрон-штамма

"Мы сошлись во мнении, что ситуация исключительно сложна. В пользу каждого решения приводились тщательно взвешенные доводы, поскольку число случаев заражения "омикроном" стремительно растет сейчас по всей стране, а в Лондоне достаточно резко увеличивается количество госпитализаций. <…> Мы условились о необходимости постоянного, ежечасного мониторинга поступающей информации, и, боюсь, мне придется сказать людям, что мы оставляем за собой возможность принять дальнейшие меры, чтобы защитить общественность, ее здоровье и Национальную систему здравоохранения. Мы без колебания примем эти меры, однако пока я призываю всех соблюдать осторожность, следовать правительственным рекомендациям, защищая себя и своих родных, а также сделать бустерную прививку", - сказал Джонсон.

Глава кабмина указал, что, определяя степень исходящего от "омикрона" риска, правительству и экспертам приходится учитывать большое количество неизвестных. Точных данных пока нет ни о том, насколько часто заражение "омикроном" приводит к госпитализации, ни о степени защиты, которую обеспечивает третья доза вакцины.

Ранее британские СМИ сообщили о расколе внутри правящей Консервативной партии и кабинета Джонсона по вопросу о введении новых коронавирусных мер. Так, сообщается, что резко против дополнительных ограничений выступает глава британского Минфина Риши Сунак и еще около десятка министров, указывающих на ущерб, который понесет экономика страны, и ставящих под сомнение точность моделей, используемых эпидемиологами. Правительственные эксперты, со своей стороны, прогнозируют резкий рост госпитализаций в ближайшие недели и предупреждают о том, что в отсутствие жестких мер крайне высокая заболеваемость приведет к дефициту работников целого ряда ключевых отраслей и социальных служб, в том числе и медиков.

В последние дни в Великобритании выявляется по 80-90 тыс. случаев инфицирования коронавирусом в сутки. Это рекордные для страны значения с начала пандемии. По словам главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, в эту статистику попадает примерно 20-25% от реального числа заражений. В воскресенье Джавид также заявил, что около 60% заражений приходится на омикрон-штамм. Хотя число госпитализаций пока растет довольно медленно, их число может начать резко увеличиваться в ближайшие недели по мере ухудшения состояния недавно заразившихся людей.