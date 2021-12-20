Орловские школьники уйдут на каникулы с 27 декабря

ТАСС, 20 декабря. Школьники Орловской области досрочно уйдут на каникулы 27 декабря из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом в понедельник на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"С учетом увеличения эпиднагрузки среди детей по гриппу и ОРВИ будет разумно нам немного раньше объявить каникулы в школах - с 27 декабря. Сегодня мы эту директиву разослали в районы. Решение об этом в четверг закрепим на заседании оперативного штаба", - сообщил губернатор, уточнив, что завершатся каникулы, как и планировалось, 9 января.

По словам Клычкова, детские сады продолжат свою работу вплоть до 30 декабря. "В настоящий момент у нас в детсадах на карантине по COVID-19 находятся девять групп, в школах частично закрыты 19 классов в 12 школах. При этом по гриппу на карантине 99 классов в 21 школе", - сообщил глава региона.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области с начала пандемии выявлено более 68 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 58 тыс. человек, 1 423 пациента умерли. Коллективный иммунитет составляет 60,5%. Для борьбы с распространением ковида действует обязательный масочный режим, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых запрещено. С 8 ноября в регионе действует система QR-кодов при посещении ТЦ, заведений общепита, сферы услуг, кино, цирков, учреждений культуры и спорта.