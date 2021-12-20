Путин наградил орденами Розенбаума, Гуляеву, Неёлову и Шиловского

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден певец и композитор Александр Розенбаум. Орденов "За заслуги перед Отечеством" III степени удостоены артистка МХТ им. Чехова Нина Гуляева, артистка театра "Современник" Марина Неёлова и актер и режиссер Всеволод Шиловский.