При детском омбудсмене в России создадут платформу для взаимодействия с родителями

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о планах по запуску родительской платформы при детском омбудсмене и федерального детского общественного совета. Об этом она рассказала на встрече с журналистами в понедельник.

"Будут активно развиваться общественные и консультативные форматы работы, уже в начале 2022 года планируется перезапустить экспертный и общественный советы при уполномоченном по правам ребенка. Появится федеральный детский общественный совет - в его состав войдут представители детских общественных советов в регионах, и их деятельности будет уделено в следующем году особое внимание. Отдельное направление работы - взаимодействие с родительскими организациями. При уполномоченном по правам ребенка будет создана родительская платформа, в ее состав будут приглашены руководители ведущих родительских сообществ и ассоциаций России", - сказала она.

Помимо этого, по ее словам, планируется создание совета социально ответственного бизнеса при уполномоченном. "На этой площадке мы будем активно обсуждать тему корпоративной благотворительности, волонтерства в интересах детей, а также сотрудничество государства, НКО и бизнеса в вопросах создания в России благоприятной среды для развития ребенка в каждом регионе", - сообщила Львова-Белова.

Она также рассказала, что в 2022 году планируется проведение всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка, предварительно он состоится в Татарстане. Кроме того, планируется выпуск специального доклада о работе института, создание рабочих групп по ключевым направлениям, а также проведение консилиума для рассмотрения сложных случаев с учетом специфики регионов.