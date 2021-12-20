Посол РФ в Ватикане Авдеев получил орден "За заслуги перед Отечеством" III степени

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил бывшего министра культуры РФ, ныне главу российской дипмиссии в Ватикане и представителя РФ при Мальтийском ордене Александра Авдеева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Награда присуждена Авдееву с формулировкой "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу".

Тем же указом орденами Дружбы награждены, в частности, посол Армении в России Вардан Тоганян и председатель совета директоров компании "Данфосс" датчанин Йорген Мадс Клаусен.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден президент НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Могели Хубутия. Такая же награда присуждена прославленному хоккеисту и тренеру Александру Якушеву. Член президиума Российской академии наук Геннадий Романенко удостоен ордена Александра Невского.

Заместителю гендиректора "Объединенной судостроительной корпорации" по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью Джахан Поллыевой присвоено звание "Заслуженный деятель искусств РФ" - "за заслуги в области отечественной культуры и искусства, активную общественную деятельность по сохранению исторического наследия РФ и многолетнюю добросовестную работу", указано в документе.