Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области выросла почти на 7% за неделю

ТЮМЕНЬ, 20 декабря. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом среди жителей Тюменской области вырос за неделю почти на 7%, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"Заболеваемость населения нашего региона ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 6,8% по сравнению с предыдущей неделей и на 36% выше недельного эпидемического порога. Заболеваемость детского населения (0-14 лет) выросла на 9% (при этом в шесть раз снизились темпы прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей по сравнению с предыдущей неделей)", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе ведомства, мониторинг циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа на минувшей неделе помог установить, что в регионе болеют гриппом А (H3N2), а также вирусами негриппозной этиологии. Всего в Тюменской области от гриппа привиты свыше 718 тыс. человек (46,8% от всего населения, 72,7% от плана), в том числе более 237 тыс. детей (64% от численности детского населения).