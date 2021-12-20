Главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову присвоили звание заслуженного юриста России

МАГАС, 20 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом присвоил главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову звание заслуженного юриста России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в совершенствование регионального законодательства, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации" Калиматову Махмуду-Али Макшариповичу - главе Республики Ингушетия", - говорится в документе.

Калиматов в сентябре 2019 года в ходе парламентских выборов был избран главой Ингушетии. С 1990 года по 2007 год работал в органах прокуратуры в разных регионах и городах, в том числе приказом генерального прокурора РФ Владимира Устинова являлся прокурором Ингушетии с 2004 по 2007 годы.