Власти Вашингтона вновь ввели обязательное ношение масок в помещениях

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Вашингтона в свете распространения коронавируса вновь ввели обязательное ношение защитных масок в помещениях. Об этом сообщается в заявлении, распространенном в понедельник мэром американской столицы Мюриэл Боузер.

Она уточнила, что правила вступят в силу во вторник утром и будут действовать минимум до 31 января. Они распространяются, в частности, на магазины, спортивные залы, церкви, другие общественные места. В конце ноября в Вашингтоне указанные нормы отменили по решению Боузер. Многие члены городского совета выступали против этого.

Боузер также подчеркнула, что в американской столице все чиновники местного уровня обязаны вакцинироваться от коронавируса. Это включает и применение бустерных (третьих) доз вакцины. Раньше у данных сотрудников была возможность вместо вакцинации регулярно сдавать тесты на коронавирус. Теперь такой вариант не предусматривается.

Как стало известно в понедельник, губернатор соседнего с американской столицей штата Мэриленд Ларри Хоган вслед за рядом других американских официальных лиц заболел ковидом. В последние дни заражение коронавирусом, в частности, подтвердилось у сенаторов-демократов Элизабет Уоррен и Кори Букера, а также у республиканца Джейсона Кроу. Все трое ранее были вакцинированы, им также сделали бустерные прививки.