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В Краснодаре выпал первый снег

В городе дежурят шесть снегоуборочных машин
© Игорь Онучин/ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Первый в этом году снег выпал в городе Краснодар вечером в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"В Краснодаре выпал первый снег. Вместе с новогодним настроением он принес дополнительную работу для снегоуборочной техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что шесть машин для уборки снега и 20 для откачки воды будут дежурить всю ночь в Краснодаре.

"Сотрудники департамента транспорта дополнительно мониторят состояние основных магистралей города", - отметили в пресс-службе.

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