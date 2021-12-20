КРАСНОДАР, 20 декабря. /ТАСС/. Первый в этом году снег выпал в городе Краснодар вечером в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"В Краснодаре выпал первый снег. Вместе с новогодним настроением он принес дополнительную работу для снегоуборочной техники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что шесть машин для уборки снега и 20 для откачки воды будут дежурить всю ночь в Краснодаре.

"Сотрудники департамента транспорта дополнительно мониторят состояние основных магистралей города", - отметили в пресс-службе.