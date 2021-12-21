Съезд ОНФ пройдет 21 декабря, будет обновлен состав Центрального штаба

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Съезд Общероссийского народного фронта пройдет во вторник в Москве, будет определен новый состав Центрального штаба ОНФ.

По решению Центрального штаба ОНФ съезд пройдет с учетом эпидемиологической обстановки в период распространения коронавируса - в режиме онлайн. В соответствии с уставом организации перед проведением съезда в субъектах РФ прошли конференции региональных отделений, на которых были избраны новые составы региональных штабов и назначены делегаты съезда.

Помимо обновления состава Центрального штаба ОНФ, на съезде будут озвучены приоритетные цели и направления развития движения на ближайшие 3 года. В настоящее время сопредседателями Центрального штаба являются генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, генеральный директор группы компаний "Камаз" Сергей Когогин, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

В 2018 году состав Центрального штаба ОНФ был увеличен с 57 до 68 человек, число сопредседателей увеличилось с трех до пяти. Штаб обновился более чем наполовину.