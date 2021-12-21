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Ветеран Великой Отечественной войны Ирина Чепурнова отметила столетие

Ее поздравили военнослужащие горной бригады ЮВО в Карачаево-Черкесии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие горной бригады поздравили со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ирина Чепурнову из Карачаево-Черкесии. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Ветерана Великой Отечественной войны Чепурнову Ирину Прокофьевну, которой исполнилось 100 лет, поздравили с днем рождения военнослужащие горной мотострелковой бригады ЮВО в Карачаево-Черкесии. Памятные подарки и поздравления со столетним юбилеем ветеран приняла у себя дома в окружении семьи", - говорится в сообщении.

Военнослужащие бригады пожелали ветерану крепкого здоровья и бодрости духа, выразили благодарность за вклад в Победу.

Чепурнова во время войны работала в газете "Краснофлотец" в Севастополе, награждена орденом "Отечественной войны" II степени, медалью "За Победу над Германией" и "За оборону Кавказа".

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