Кипр повысил эпидемический статус Румынии

С предстоящего четверга Румыния, находящаяся на данный момент в красной категории, переводится в более высокую, оранжевую зону. Из стран оранжевой зоны невакцинированным лицам можно приезжать на Кипр только с одним ПЦР-тестом, пройденным в стране вылета в течение 72 часов до отправки рейса, прибывающим из красной зоны необходим еще анализ, который надо сдавать в аэропорту страны прилета и оплатить самостоятельно. Однако дополнительные меры, введенные на острове с целью борьбы с угрозой распространения омикрон-штамма коронавируса, предусматривают обязательное прохождение ПЦР-теста абсолютно всеми авиапассажирами, прибывшими в кипрские аэропорты из других стран, и теперь фактически уравнивают оранжевую зону с красной. Цены на диагностические услуги в двух воздушных гаванях острова отличаются: в аэропорту Ларнаки анализ стоит €15, а в аэропорту Пафоса - 19.

Россия в период с 23 по 29 декабря останется в красной зоне, в которой находится с мая.

После внесенных изменений красная категория объединяет 48 стран, а оранжевая - 12. В зеленой зоне, из которой невакцинированным пассажирам можно прилетать на Кипр без ПЦР-теста в стране вылета, числятся пять стран. Однако теперь и тем, кто прибывает из них, необходимо сдавать анализ в аэропорту прилета. Остальные страны включены в серую зону, откуда на Кипр разрешается приезжать только по специальному разрешению с условием последующего пребывания на двухнедельном карантине. Самоизоляцию можно сократить до одной недели, если сдать по ее истечении за свой счет тест, который покажет отрицательную реакцию на коронавирус.

В рамках борьбы с распространением омикрон-штамма власти Кипра также ввели с 26 ноября запрет на въезд в страну всем, кто в течение последних 14 дней до прибытия на остров проживал или пересек транзитом территории восьми южноафриканских государств: ЮАР, Намибии, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Мозамбика, Малави и Ботсваны.

Согласно данным, которые кипрский Минздрав распространил вечером в понедельник, прирост инфицированных коронавирусом за последние сутки составил на греческом юге острова 835 человек по итогам более чем 106 тыс. тестов, а жертвами ковида стали трое. 49 заразившихся были выявлены среди 6 605 авиапассажиров, прибывших на Кипр в последние 24 часа.