На Украине бастуют горняки четырех шахт

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Горняки четырех шахт проводят акцию протеста с требованием погасить долги по заработной плате. Об этом сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"В Донецкой области протестуют трудовые коллективы шахт "Капитальная" и "Центральная" ГП [горного предприятия] "Мирноградуголь". Сегодня [в понедельник] горняки первой смены "Центральной" отказались спускаться в шахту, прекратили добычу угля и приняли решение протестовать на поверхности", - написал он в Facebook.

По его словам, на шахте "Капитальная" протест продолжается третий день: там на горизонте более 900 м находятся 15 человек. Кроме того, подземную забастовку начали горняки шахты "Горская" ГП "Первомайскуголь". "14 шахтеров спустились на горизонт 700 м и объявили, что не будут выходить до тех пор, пока им не выплатят все долги. При этом шахтеры заявили, что если не получат денег до следующего понедельника, то начнут голодовку, - уточнил глава профсоюза. - Отказываются спускаться в шахту, продолжают протест на поверхности горняки шахты "Новодружеская" ГП "Лисичанскуголь".

Волынец напомнил, что в четверг Верховная рада не смогла принять закон о выделении 2,4 млрд гривен (более $88 млн) на погашение долгов перед шахтерами, а лишь приняла соответствующий законопроект в первом чтении. Он предполагает, что источником этих средств станет рентная плата за недропользование, которая взимается при добыче газа. Ранее в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" раскритиковали такое решение парламента, подчеркнув, что, поскольку законопроект был принят в преддверии Нового года лишь в первом чтении, вряд ли его удастся окончательно одобрить в текущем году.

Осенью Украина столкнулась с острым дефицитом угля. По словам Волынца, это грозит веерными отключениями электроэнергии и увеличением тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и промышленности. Среди причин кризисной ситуации в энергетике глава профсоюза горняков называет действия украинской власти, считая ее виновной в развале энергетической отрасли.