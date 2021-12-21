Глава ВОЗ заявил об усугубляющейся в мире нехватке кадров в здравоохранении

ЖЕНЕВА, 21 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что из медицины уходит много профессионалов из-за тяжелых условий труда во время пандемии COVID-19 и из-за отсутствия должной поддержки. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, обративший внимание на усугубляющуюся в мире проблему нехватки врачей и медсестер.

"Мы обеспокоены тем, что многие профессионалы покидают систему. Многие страны, включая государства с высокими доходами, теряют своих специалистов здравоохранения, и это происходит из-за ковида", - сказал он. Врачи и медсестры "работают день и ночь вот уже более двух лет, и многие из них перегорели, не получая признательности за свой труд".

Глава ВОЗ напомнил, что на начальном этапе пандемии выражалось "много поддержки" медицинским работникам. "Однако это должно воплотиться в действиях: правительства должны оказать помощь в улучшении условий их труда в плане оплаты, профессиональной подготовки и оказания иной поддержки", - подчеркнул Гебрейесус.

"Ковид стал вызовом для всей системы здравоохранения. В то время, когда мы нуждаемся в увеличении числа работников - медсестер и врачей, мы на самом деле их теряем", - продолжил генеральный директор ВОЗ. По его словам, серьезная нехватка специалистов-медиков (8 млн человек) наблюдалась "еще до ковида". Сейчас эта ситуация даже усугубляется, констатировал он. Глава ВОЗ отметил, что "понимает разочарование работников здравоохранения". Он призвал СМИ "напомнить странам о необходимости действительно инвестировать в системы здравоохранения, особенно в трудовые ресурсы".

Говоря о задачах на перспективу, Гебрейесус заявил: "[2022 год] должен стать годом, когда мы покончим с пандемией, <...> он также должен стать годом, когда все страны инвестируют в подготовку к будущим катастрофам подобного масштаба". Глава ВОЗ призвал государства направить ресурсы в создание устойчивых систем охраны здоровья, базирующихся на первичном здравоохранении, с универсальным доступом к медицинским услугам.

По данным ВОЗ на 20 декабря, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 273 900 334 подтвержденных случая заражения коронавирусом и 5 351 812 летальных исходов.