Президент Австрии заявил об угрозе мощной пятой волны ковида из-за омикрон-штамма

ВЕНА, 21 декабря. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса может вызвать мощную пятую волну распространения ковида. Об этом заявил в понедельник президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

"Омикрон", пожалуй, непосредственно у дверей и вызовет сильную пятую волну", - написал он у себя в Twitter. Ван дер Беллен пояснил, что этот сценарий ему подтвердили в разговоре австрийские эксперты.

В этой связи австрийский президент посоветовал всем пройти ревакцинацию как можно скорее и носить защитные маски, соблюдать дистанцию с посторонними, сократить контакты и регулярно сдавать тесты на ковид.

Ранее глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн не стал исключать вероятность введения нового локдауна в стране в январе из-за распространения омикрон-штамма. Пока в Австрии зарегистрировано более 70 случаев заражения омикрон-штаммом.

В Австрии 12 декабря завершился четвертый общенациональный локдаун, который был введен 22 ноября из-за четвертой волны распространения коронавируса. На данный момент четвертая волна стала рекордной по ежедневной заболеваемости в стране: в день регистрировалось более 10 тыс. новых случаев заражения. С начала пандемии в Австрии из-за ковида умерли 13 496 человек.