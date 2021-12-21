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Пандемия COVID-19

Глава МИД Канады сообщила о положительном результате теста на коронавирус

Мелани Жоли ушла на самоизоляцию и продолжит работу онлайн

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что результат ее экспресс-теста на коронавирус оказался положительным и она вынуждена уйти в самоизоляцию.

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Об этом политик написала в понедельник на своей странице в Twitter.

"Следуя рекомендациям служб здравоохранения, я изолировалась и продолжу работать онлайн, <...> пока не получу результаты своего ПЦР-теста", - говорится в сообщении. Жоли также напомнила о необходимости вакцинации и ревакцинации для того, чтобы обеспечить семьям безопасность в праздничные выходные.

Кроме того, Жоли подчеркнула, что тестирования недостаточно, чтобы сдержать распространение вируса, и призвала соблюдать антиковидные меры.

Теги
КанадаПандемия COVID-19Жоли, Мелани
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