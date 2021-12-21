В Якутске отменили очные занятия школьников из-за морозов в 48 градусов

ЯКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Очные занятия отменены во вторник для всех школьников Якутска и его пригородов. Температура воздуха утром составила минус 48 градусов, сообщается во вторник в Instagram-аккаунте мэрии города.

"Сегодня, 21 декабря, в Якутске в 06:00 (00:00 мск) температура воздуха составила минус 48 градусов, ветер - 2 м/с. Очные занятия отменены для всех учащихся с первых по одиннадцатые классы вне зависимости от смены", - говорится в сообщении.

При этом дети продолжат учиться, но с использованием дистанционных технологий.

В понедельник в Якутске морозы усилились до 44 градусов, и ученики 1-5-х классов в тот день учились дистанционно.