Власти Чукотки в 2021 году привлекли почти 130 медиков для работы в регионе

ТАСС, 21 декабря. Власти Чукотки в 2021 году привлекли в регион почти 130 медицинских специалистов для работы в разных районах полуострова в рамках выполнения мероприятий нескольких профильных госпрограмм. При этом пока сохраняется небольшой кадровый - не хватает около 40 врачей, сообщил ТАСС сотрудник Департамента здравоохранения Чукотки Илья Пахомов.

"В этом году в округ приехало 49 врачей и 80 специалистов среднего медицинского звена по различным госпрограммам. Дефицит врачей в настоящий момент - около 40 человек. Для решения этой ситуации в регион мы приглашаем на определенный период узких специалистов. Они уже проводили обследования жителей в Анадыре, поселке Угольные Копи, Певеке, Билибино", - сказал Пахомов.

Он уточнил, что медики, которые приезжают работать на Чукотку, в рамках различных госпрограмм получают социальные выплаты на покупку жилья по ипотеке, компенсацию за наем жилья. Врачам также положены единовременные выплаты - два млн рублей, фельдшерам - по одному млн рублей. При этом в Анадыре сохраняются сложности с предоставлением служебных квартир медикам из-за низких темпов строительства домов.