Сотрудник Белого дома, тесно контактировавший с Байденом, заразился коронавирусом

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Сотрудник Белого дома, тесно контактировавший с президентом США Джо Байденом на борту президентского самолета в прошлую пятницу, 17 декабря, заболел ковидом. Об этом сообщается в распространенном в понедельник письменном заявлении пресс-секретаря американского лидера Джен Псаки.

"В понедельник утром сотрудник среднего ранга <...> получил положительный результат теста на COVID-19. За три дня до этого, в пятницу, этот сотрудник провел примерно 30 минут вблизи от президента на борту номер один", - заявила она.

Псаки отметила, что критерии для того, что считать "тесным контактом", определяют врачи Белого дома в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США. Данный случай подходил под эти критерии, поэтому "в интересах общественности" Белый дом принял решение сообщить о нем.

"Этот сотрудник был полностью вакцинирован и ревакцинирован, и он сдал отрицательный тест перед посадкой на борт номер один, что требуется от всех, кто совершает поездки вместе с президентом. У этого сотрудника симптомы начали проявляться только в воскресенье, и он сделал тест в понедельник", - проинформировала Псаки.

По ее словам, Байден в последние дни дважды сдавал тест на коронавирус - в воскресенье и в понедельник утром, когда стало известно о том, что контактировавший с ним сотрудник заболел. Оба теста были отрицательными. В среду Байдену сделают еще один тест.

"Поскольку рекомендации ЦКПЗ не требуют от полностью вакцинированных людей уходить на карантин после контакта [с больными], президент продолжит придерживаться своего обычного графика", - добавила Псаки.