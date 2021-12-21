В хабаровском селе появится визит-центр для туристов

ХАБАРОВСК, 21 декабря. /ТАСС/. Туристический центр откроют в селе Арсеньево в Хабаровском крае, которое развивают во взаимодействии с центром "Амурский тигр". Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале после встречи с министром юстиции России, членом Совета безопасности России Константином Чуйченко, возглавляющим наблюдательный совет центра "Амурский тигр".

"Отдельной темой стало сотрудничество центра "Амурский тигр" и правительства Хабаровского края. В селе Арсеньеве уже проектируют визит-центр для туристов", - написал Дегтярев.

Село Арсеньево находится в Нанайском районе, оно стоит на левом берегу реки Анюй, в его среднем течении. В селе проживает менее 400 человек. Населенный пункт находится в непосредственной близости к Анюйскому национальному парку, где обитает до 15 особей амурского тигра. В мае этого года во время отчета перед депутатами Дегтярев сообщал, что по договоренности с Чуйченко центр "Амурский тигр" берет под опеку село Арсеньево по аналогии с селом Красный Яр в Приморском крае в рамках реализации мер поддержки коренных малочисленных народов севера, проживающих в ареале амурского тигра. Село будут развивать за счет внебюджетных источников. Помимо визит-центра, там также появится отделение Почты России, пожарное депо.

"Недавно в крае введены в эксплуатацию два кордона для госохотндзора. В январе начинаем строительство штабного здания охотнадзора в Сосновке под Хабаровском, а сейчас достраивают специальную лабораторию. Все это - за счет внебюджетных средств центра", - написал Дегтярев.

Он добавил, что во время встречи также обсуждались перспективы переноса СИЗО из центра Хабаровска, организации бесплатной юридической помощи гражданам и создание Госюрбюро.