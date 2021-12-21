СМИ: в Японии казнили трех преступников

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. Трое преступников, приговоренных к высшей мере наказания, были казнены в Японии по распоряжению министра юстиции Ёсихисы Фурукавы. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

Их имена не раскрываются. Казнь была осуществлена через повешение. Это первое исполнение смертного приговора при премьер-министре Фумио Кисиде, который занял свой пост в октябре этого года.

Последний раз в Японии казнили преступника в 2019 году. Тогда им оказался гражданин КНР, причастный к убийству японской семьи.

Японская ассоциация адвокатов неоднократно требовала отмены смертной казни в стране и замены ее на пожизненное заключение. Приговоры к повешению приводятся в исполнение только после письменного приказа министра юстиции страны.