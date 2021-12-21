В Госдуме заявили, что школьники Севастополя и Тартуса наладили образовательный обмен

ТАРТУС /Сирия/, 21 декабря. /ТАСС/. Учащиеся школ в российском Севастополе и сирийском городе Тартус установили постоянное взаимодействие, которое им позволяет изучать культуру и язык друг друга. Об этом журналистам во время визита парламентской делегации из России рассказал координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

"Мы добавим, что одна-две севастопольские школы в постоянном ежедневном режиме общались с сирийцами. У нас есть способы, механизмы, есть ВКС (видео-конференц-связь - прим. ТАСС), детям интересно общаться <…>. По сути, мы здесь вместе с сирийцами победили терроризм и должны обеспечить, чтобы это был наш союзник на столетия. Не на одно поколение и не на два, а на 10, 15, 50 поколений", - сказал Саблин во время посещения школы в Тартусе для детей, чьи отцы погибли на войне.

В составе делегации, помимо представителей Госдумы, приехали также сотрудники правительства Москвы, администрации Донецкой Народной Республики и общественники из организации ветеранов "Боевое братство". Российские парламентарии договорились с сирийским коллегами расширить культурное сотрудничество, особенно в части изучения русского языка.

Российская делегация привезла сирийским школьникам ноутбуки, принтеры и новогодние подарки. После школы депутаты и общественники побывали на экскурсии по авиабазе Хмеймим, где они посадили дерево и возложили цветы к бюстам погибших летчиков.

Среди тех, кто участвует в восстановлении мирной жизни в Сирийской Арабской Республике, - российские вооруженные силы. Военные пилоты обеспечивают безопасность воздушного пространства, военная полиция патрулирует жизненно важные дороги и обеспечивает безопасность колонн с гуманитарной помощью. Российские инструкторы повышают боеспособность сирийской армии, а военные врачи оказывают медицинскую помощь местному населению.