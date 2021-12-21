МЧС будет внедрять онлайн-контроль за работой систем пожарной защиты на объектах

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. МЧС России с помощью цифровых технологий создаст умный пожарный надзор и будет внедрять дистанционный контроль за работой систем автоматических систем противопожарной защиты на объектах. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

"Технически сейчас это все исполнимо, и в ближайшее время дистанционный контроль начнет массово применяться", - сказал он. "Сейчас основная задача - с помощью цифровых технологий сделать умный пожарный надзор, который позволит пожарному инспектору как можно меньше контактировать с руководством объекта, собственником, но при этом быть максимально информированным об истинном положении дел на поднадзорном ему объекте", - добавил врио министра.

Он пояснил, что информационные технологии и средства объективного контроля позволят отслеживать работоспособность автоматических систем пожарной защиты, например пожаротушения. "В случае неисправности системы инспектор по электронной почте обратит на это внимание собственника, который в свою очередь даст обратный ответ. И мы в автоматическом режиме увидим, устранили они нарушение или нет", - сказал Чуприян. Он не исключил, что финансовая нагрузка при этом увеличится. "Без финансовых затрат это невозможно сделать. Но когда какая-то система на объекте не работает, мы о ком беспокоимся? Разве о себе лично? Нет, о людях, о том, чтобы не повторилась "Зимняя вишня", - отметил врио главы МЧС.

По его словам, гибели людей в кемеровском торговом центре удалось бы избежать, если бы там не были заблокированы вторые эвакуационные выходы, сработали бы автоматические системы противопожарной защиты. Но МЧС не может поставить пожарного инспектора возле каждого эвакуационного выхода. "Претензии надо предъявлять собственнику. Тогда все встанет на свои места. Безусловно, ответственность должен нести и пожарный инспектор, если он не заметит нарушения и не укажет на них, но центр тяжести должен быть перенесен как раз на собственника", - считает врио министра. По его мнению, общество, бизнес должны быть более ответственными. "Чем безопаснее предприятие, тем выше его эффективность, а стало быть, и прибыль. Кто от этого проигрывает, ну кто?" - сказал Чуприян.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте в 7:00: https://tass.ru/interviews/13247219