SuperJob составил топ необычных вакансий 2021 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сборщики шишек, испытатель беспилотников и заведующий пляжа вошли в топ самых интересных вакансий уходящего года на SuperJob. Об этом ТАСС рассказали в аналитической службе сервиса.

По данным аналитики, среди самых необычных вакансий в 2021 году оказались начальник автоколонны в Египте, автор сказок на ночь для ИТ-компании в Калининграде, сборщик кедровых шишек в Забайкалье, испытатель беспилотников в столице и заведующий пляжем в Ялте.

Искусство и кино

В этом году на онлайн-платформе размещали вакансии начинающих героев кино в компаниях по кинопроизводству. Для соответствия нужна была грамотная речь, красивый тембр голоса, игровой образ, опрятный внешний вид и отсутствие страха публичных выступлений. За подработку в качестве киногероя, актера массовых сцен, эпизодического героя, ведущего в кинокомпаниях Мосфильм, Киностудии им. Горького и "Главкино", а также начинающих актеров молодежных сериалов, художественных фильмов, документального кино, тв-рекламы, героев музыкальных клипов звезд российской рекламы на телестудии в "Останкино" предлагали гибкий график работы и гонорары в 50 тыс. рублей и более за съемочный день.

Также соискателям в этом году была доступна вакансия парфюмера на фабрике "Новая Заря", одной из старейших в Москве. Требовалось контролировать производство и вести сопроводительную документацию, а также иметь образование в области химии.

А в Калининграде в этом году искали автора сказок на ночь для ИТ-компании, занимающейся разработкой мобильного приложения для медитаций, рассказов и сказок для сна, а также созданием контента для снятия стресса. Как указывалось в объявлении, на вакансию автора сказок на ночь искали специалиста, "имеющего талант к писательству" и любящего сказки.

Отдых и путешествия

В этом году работодатели также искали заведующего пляжем в Ялте. От успешного кандидата требовалось прохождение профессиональной подготовки по программе обучения матросов-спасателей.

А в одной из крупных российских госкорпораций была открыта экзотическая вакансия за рубежом - начальник автоколонны в Египте с зарплатой до 250 тыс. рублей. Предлагали 6 месяцев поработать и 1 месяц отдохнуть по графику восьмичасовой пятидневки или шестидневки. Трудиться нужно было в Египте, в городе Эль-Дабаа на северном побережье Африки.

Люди дела

Сборщикам кедровой шишки в Забайкальском крае представлялось возможным зарабатывать от 2 500 до 8 000 руб. в день, при этом работодатель доставлял сотрудников до места сбора ценного лесного продукта и обратно, предоставлял питание и сигареты за свой счет.

У работодателя из Смоленска была вакансия в области ювелирного дела - огранщик алмазов. В одной из крупнейших российских компаний по добыче полезных ископаемых искали начинающего специалиста по огранке алмазов. При приеме на данную позицию требовалось наличие высшего образования и отличное зрение.

В Москве искали испытателей беспилотников. Такому сотруднику нужно было передвигаться согласно маршрутному листу, фиксировать все, что происходит с беспилотным автомобилем, который находится в автономном режиме. Требования были простые: водительский стаж в категории "Б" не меньше трех лет, желательный опыт работы, связанный с вождением автомобиля, не меньше двух лет, рассматривали кандидатов без опыта работы, но которые любят автомобили и часто находятся за рулем, с аккуратным и уверенным стилем вождения и безаварийным стажем, а также идеальным знанием ПДД.

Любителям животных

Работодатель из Москвы предлагал вакансию "котоняни" в московский отель для кошек. Специалисту предстояло выполнять нетривиальные задачи. Например, ухаживать за кошками (расчесывать им шерсть и протирать глаза) и даже играть с животными. Среди списка требований значились: любовь к кошкам, аккуратность, опрятный внешний вид, ответственное отношение к работе, чистоплотность, дисциплинированность, пунктуальность, стрессоустойчивость, приветливость и умение найти подход к животному.

В Астрахани искали специалиста по обучению коал на дому, чтобы присматривать за южными мишками. В основных обязанностях указывались обучение и дрессировка коал по стандартам компании. При этом работнику надо было проводить обучение животных у себя на дому. Также в вакансии указывалось, что на одну семью выдавалось не более 5 животных, еженедельно проводится мониторинг качества обучения коал. Среди требований были любовь к животным, аккуратность и ответственность.

В парк отдыха "Зооферма Шихово" в Подмосковье в декабре требовался в команду погонщик собачьей упряжки. Помимо прямых обязанностей, от специалиста требовали выполнения хозяйственных хлопот, было нужно проводить гостевые программы на территории лагеря. Также работодатель приветствовал не только любовь к собакам, но и к людям.