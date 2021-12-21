В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега

ТАСС, 21 декабря. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 21 декабря в Краснодарском крае из-за сильного снега, сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Штормовое предупреждение по сильному снегу в Краснодарском крае. <...> Сегодня, 21 декабря, в период с 03:30-04:30 и до конца суток 21 декабря 2021 г. в Краснодарском крае ожидается очень сильное налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС предупреждают о возможных порывах на линиях электропередачи, повреждениях слабозакрепленных конструкций, авариях на объектах ЖКХ.