Прокуратура Приамурья сообщила об отсутствии задолженностей по зарплате у предприятий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Амурской области закрыла все дела, касающиеся задолженности по выплатам заработной платы на предприятиях региона. Об этом во вторник сказал журналистам прокурор Амурской области Александр Бучман.

"На сегодняшний день в нашей области отсутствует задолженность по выплате заработной платы. Второе - нам удалось в этом году закрыть долги по заработной плате всех предприятий-банкротов, которые многие годы висели, и люди не могли получить заработную плату", - сказал Бучман.

По данным прокуратуры области, суммарный долг по заработной плате на предприятиях Амурской области составлял 1,5 млрд рублей.