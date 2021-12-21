Прокурор Приамурья заявил, что число жалоб пострадавших от паводка сократилось в 2021 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Специалисты прокуратуры Амурской области после прохождения в регионе паводка получили от пострадавших около 670 письменных обращений, что на треть меньше, чем в 2020 году, сказал во вторник журналистам прокурор Амурской области Александр Бучман.

"Во временную приемную прокурора области поступило 670 письменных обращений, что примерно на треть меньше, чем в прошлом году. Из них 615 разрешены, в том числе: 420 (68%) удовлетворены, в удовлетворении 11 отказано, по 250 даны разъяснения, 34 на разрешении. В этом году обращений было меньше. Мы все-таки фиксируем, что органы власти своевременно [вникли] в эту ситуацию, начали заниматься [решением проблем пострадавших]", - сказал Бучман.

В Амурской области в период летнего паводка пострадавшими признаны 12 тыс. человек, вода затронула 103 населенных пункта, за весь период повреждены около 1,5 тыс. домовладений, из них порядка 650 признано непригодными, а еще 350 - подлежащими капремонту.

"Основная проблема, которую мы сегодня увидели и занимались ее решением <...>, - многие люди строят жилье своими руками, и [в период наводнения] не все успели ввести в эксплуатацию, не все успели зарегистрироваться в своих домах. Это было прямое препятствие к получению выплат. Мы обратились в суды, суды нас поддержали - все граждане 100% получили выплаты и информацию. [Кроме того], мы подготовили информацию в адрес генерального прокурора, и Генпрокуратура обратилась к органам власти о том, что нужно внести изменения для того, чтобы фактического проживания по месту жительства людей было достаточно для получения выплат", - сказал Бучман, добавив, что изменения в законодательство еще не внесены, но в процессе.

По данным прокуратуры области, пострадавшим от паводка произведено почти 23 тыс. выплат на сумму более 2,1 млрд рублей.