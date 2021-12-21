МЧС построит научный центр подготовки горноспасателей в Новокузнецке

"В соответствии с планом строительства МЧС России, утвержденным указом президента, в Новокузнецке, наконец, будет построен аэромобильный учебно-тренировочный научный горноспасательный центр. Камень на месте его строительства был заложен еще при первом министре Сергее Шойгу. Уже в следующем году ряд объектов этого уникального центра мы сдадим в эксплуатацию", - сказал он.

"После аварии на "Листвяжной" в рамках работы правительственной комиссии, которую возглавляет вице-премьер Александр Новак, я переговорил на эту тему со многими руководителями, в том числе министром финансов Антоном Силуановым. Было принято решение, что МЧС России совместно с Минфином России рассмотрит вопрос о выделении дополнительных средств на окончание строительства центра", - сообщил Чуприян.

По его словам, в центре будет вестись подготовка и переподготовка горноспасателей и шахтеров. Последних планируют учить навыкам самоспасения и оказания первой помощи. Также планируется, что горноспасатели из центра смогут оперативно вылетать самолетами Ил-76 на аварии не только в России, но в любую точку мира. "Таким образом, Кузбасс будет не просто территорией добычи угля, фактически он станет центром подготовки и переподготовки горноспасателей, центром науки горного дела", - отметил врио главы МЧС РФ. Вопросы развития горноспасательной службы в 2022 году будут рассматриваться и на коллегии МЧС, добавил он.

В настоящее время в структуре военизированных горноспасательных частей МЧС РФ существует 14 центров подготовки горноспасателей в различных добывающих регионах России, однако ни один из них не является аэромобильным.