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МЧС построит научный центр подготовки горноспасателей в Новокузнецке

Несколько объектов будут сданы в эксплуатацию уже в 2022 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. МЧС планирует открыть в Новокузнецке аэромобильный учебно-тренировочный научный горноспасательный центр, сообщил в интервью ТАСС врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

"В соответствии с планом строительства МЧС России, утвержденным указом президента, в Новокузнецке, наконец, будет построен аэромобильный учебно-тренировочный научный горноспасательный центр. Камень на месте его строительства был заложен еще при первом министре Сергее Шойгу. Уже в следующем году ряд объектов этого уникального центра мы сдадим в эксплуатацию", - сказал он.

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"После аварии на "Листвяжной" в рамках работы правительственной комиссии, которую возглавляет вице-премьер Александр Новак, я переговорил на эту тему со многими руководителями, в том числе министром финансов Антоном Силуановым. Было принято решение, что МЧС России совместно с Минфином России рассмотрит вопрос о выделении дополнительных средств на окончание строительства центра", - сообщил Чуприян.

По его словам, в центре будет вестись подготовка и переподготовка горноспасателей и шахтеров. Последних планируют учить навыкам самоспасения и оказания первой помощи. Также планируется, что горноспасатели из центра смогут оперативно вылетать самолетами Ил-76 на аварии не только в России, но в любую точку мира. "Таким образом, Кузбасс будет не просто территорией добычи угля, фактически он станет центром подготовки и переподготовки горноспасателей, центром науки горного дела", - отметил врио главы МЧС РФ. Вопросы развития горноспасательной службы в 2022 году будут рассматриваться и на коллегии МЧС, добавил он.

В настоящее время в структуре военизированных горноспасательных частей МЧС РФ существует 14 центров подготовки горноспасателей в различных добывающих регионах России, однако ни один из них не является аэромобильным.

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РоссияЧуприян, Александр ПетровичКемеровская область
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