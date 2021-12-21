Чуприян: МЧС должно подключаться к тушению лесных пожаров независимо от угрозы населению

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. МЧС России должно подключаться к тушению природных пожаров не только при угрозе населенным пунктам и не метаться между законами, когда может их тушить, а когда нет. Такое мнению в интервью ТАСС высказал врио главы МЧС России Александр Чуприян.

"Это ведь неправильно, когда мы из года в год мечемся между законами, в каких случаях можно, нужно или законно задействовать силы МЧС в тушении лесных пожаров. Мы должны иметь такую законодательную базу, которая бы позволяла использовать весь существующий в стране потенциал для борьбы с пожарами, а не только при угрозе населенным пунктам", - сказал врио министра.

Он напомнил, что по законодательству зона ответственности МЧС - это защита населенных пунктов и объектов экономики. "Но за несколько десятков лет моей службы я не припомню, чтобы в каком-то из пожароопасных сезонов лесные пожары тушили бы без участия МЧС России. В этой работе всегда принимает участие и наша наземная группировка, и авиационная", - сказал Чуприян.

Он считает, что сейчас МЧС - это, действительно, самая подготовленная структура для тушения пожаров любого масштаба и характера, хотя только своими силами огромные площади потушить оно не сможет. "Если будет поручение руководства страны о наделении МЧС функциями по тушению лесных пожаров, мы, безусловно, включимся в процесс проработки такого решения и представим свои предложения", - сказал врио министра.

По его словам, сейчас существуют разные мнения специалистов, нужно ли вообще тушить пожары в труднодоступной местности без угрозы населению. Например, летом этого года в Якутии леса горели в местах, где их вообще невозможно было тушить никакими силами. "Это тот случай, когда пожар надо просто контролировать, когда он упирается в естественные преграды - в речку, скалу, места прошлых пожарищ, где уже все выгорело, - и сам прекращает свое существование. Можно ничего не делать? Нет. Потому что Якутск и другие населенные пункты оказались в густом едком дыму, а ведь в этом случае резко возрастает количество людей, обращающихся за медицинской помощью, и наиболее уязвимой группой становятся люди, страдающие сердечными и другими хроническими заболеваниями", - сказал Чуприян. Он подчеркнул, что все силы и средства должны быть готовы к реагированию несмотря ни на что, а руководящий состав должен делать выводы из каждого пожароопасного сезона.

Он сообщил, что в этом году МЧС не допустило 14 переходов лесных пожаров на населенные пункты, тем самым уберегли от огня более 42 тыс. домов. Всего в России в этом году природные пожары уничтожили 708 строений, в их числе свыше 110 домов.