Снегопад стал причиной задержки трех авиарейсов в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Регулярные рейсы сообщением Оренбург - Москва и Оренбург - Санкт-Петербург задержаны во вторник в аэропорту вылета из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщили ТАСС в Уральской транспортной прокуратуре.

"По причине неблагоприятных метеоусловий (снег) задерживаются три регулярных авиарейса: [авиакомпаний] "Аэрофлот" (Оренбург - Москва), Nordwind (Оренбург - Москва) и "Россия" (Оренбург - Санкт-Петербург)", - сказала собеседница агентства.

В аэропорт выехали работники Оренбургской транспортной прокуратуры, чтобы не допустить нарушения прав пассажиров. Как уточнили в ведомстве, на месте организована мобильная приемная, где работают с гражданами, контролируется соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов.

Ранее в ГУ МЧС России по Оренбургской области сообщили, что три авиарейса совершили посадку на запасные аэродромы во вторник утром из-за непогоды в Оренбурге. Самолеты сели в международном аэропорту Бегишево в Нижнекамске в Татарстане, а также в международном аэропорту Курумоч в Самаре.

По данным синоптиков, во вторник в Оренбурге облачно, осадки в виде мокрого снега и мороси. На дорогах снежные заносы и гололедица. Температура воздуха около нуля градусов.